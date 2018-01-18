Ali Koç: Korkmayın oy verin

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı devam ediyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Kalamış'ta taraftarlar ve üyeler ile bir araya geldi ve başkanlık projelerini anlattı.

KÜRSÜYE BAŞKAN OLARAK ÇAĞIRILDI

Coşkulu kalabalık önünde konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Ali Koç, Fenerbahçe'nin 40. başkanı olarak anons edildi.

Ali Koç kürsüye başkan olarak çağrıldı - İZLE

MALİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'nin ciddi bir borç tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten Ali Koç, ''Mali açıdan gelirlerimiz düşüyor, giderlerimiz düşüyor, çok ama çok yüksek maliyetli borçlanma ile karşı karşıyayız. Genel kurulumuza konsodile rakamların sunulması gerektiği açıkça belli ediliyor. Günahıyla, sevabıyla hepimiz bundan sorumluyuz ve talep etmeliyiz. Sizler bu kulübün gerçek sahiplerisiniz'' sözlerini kullandı.

KORKMAYIN OY VERİN

Fenerbahçe Başkanlık adayı olmak için 200 imzanın yeterli olduğunu söyleyen Koç, ''İmza için ürkenler olabilir. Tribüne çocuğunuzla gelip, kombinenizin iptal edildiğini, kara listede olup olmadığınızı görmüş olabilirsiniz, bilmiyorum. Ürkmekte haklı olanlar olabilir, biz bunu deşifre etmiyoruz, üye sırasına göre koyuyoruz. Belki rakamları verebiliriz. Bu imza kampanyasına çok önem veriyorum, inandığınıza inanıyorum. Aday olmak için 200 imza yetiyor'' şeklinde konuştu.