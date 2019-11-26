Ali Koç, kötü futboldan rahatsız

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Deplasmanlarda galip gelmekte zorlanan sarı-lacivertlilerin Malatya'da da puan kaybetmesi, Başkan Ali Koç'u üzdü.

"HİÇ İYİ DEĞİLİM"

Yönetici arkadaşlarıyla konuşan Koç'un "Hiç iyi değilim. Bu puan kaybı bizim için iyi olmadı. Malatya deplasmanında kazansaydık ilk yarıyı lider bitirme yolunda önemli bir avantaj yakalayacaktık. 1 puan bizim için yeterli değil. Her maçtan 3 puan istiyoruz. 1 puandan memnun değilim" dediği öğrenildi.

Başkan'ın oynanan oyundan ve teknik direktör Ersun Yanal'ın yaptığı değişikliklerden de memnun kalmadığı belirtildi.