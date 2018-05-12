Ali Koç: Kulüp için kim ne yapmış ortaya çıksın

Fenerbahçe'de yapılacak seçimlerde başkanlık için adaylığını açıklayan Ali Koç., "Kulübün 400 milyon dolar borcu olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı. Kendisinin kulübü kalkındıracak projelere imza atacağını söyleyen Koç, "Kulübümüze kim ne vermiş? Açalım resmi defterleri ve herkese açıklayalım." şeklinde konuştu.

KOÇ'TA AÇIK ÇAĞRI; "KULÜBE KİM NE VERDİ?"

Kendilerine ait projelerin küçümsendiğini hatta projeleri olmadığının ileri sürüldüğünü vurgulayan Ali Koç, "Evet, bizim kulağa hoş gelen, sırf seçim kazanmak için söylenen ama hiçbir zaman gerçekleşmeyen projemiz yok. Bizim projemiz, Fenerbahçe'yi hak ettiği zirveye getirmek." derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaylığımızın açıklanmasına kadar, bir sürü yakıştırmalar oldu. Bizzat başkanımız ve bazı yöneticiler dile getirdiler. Benim için söylenen, 'Cimridir, para vermez, sponsor olmuyor.' iftiralarına değinmek zorunda hissediyorum. Biz böyle büyüdük, böyle öğretildik. Fenerbahçeli yönetici yaptığı maddi katkıyı konuşmaz ve geri de istemez. Bu iftiraları devam ettirecekseniz, size çok açık çağrım var. Kulübümüze kim ne vermiş? Açalım resmi defterleri ve herkese açıklayalım. İstediğiniz her yerde hazırım. Yapılanların anlatılması ayıp ama siz bu noktaya getirdiniz. Hep diyorsunuz ya, 'Kaçtı, sponsor olmadı' diye. Kim ne yapmış ortaya çıksın. Evet malisıkıntılarımız var. Türk futbolunun var ama bizim için mazeret değil. Gelirimizin giderimizden fazla olması lazım. Biz, 4 Haziran itibarıyla kulübümüzün kasasına, belki de bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde, karşılıksız olarak maddi katkı yapıyor olacağız."





"NE KADAR BORÇ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kapalı toplantılarda kendisinden, "Beyaz atlı prens" diyerek bahsettiğini anlatan Koç, "Ayrıca, 'Ben Koç olsam, kulübün 400 milyon avro borcunu öderim, futbol takımına da 100 milyon avro bütçe veririm.' demiş. Yani sizin finansla ilgili hiçbir bilginiz yok. Maliolarak nasıl bu hale geldiğimiz anlaşılıyor. Siz hesap kitap bilmiyorsunuz. Bu vesileyle 400 milyon avro borç olduğunu öğrendik. Bu da 2 milyar liranın üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Bizim yapabileceğimiz. sponsorlukları artırmak. Bugünkünden çok daha fazlasını kulübe kazandıracağız. Kimsenin elinde, Beyaz atlı prensin bile, sihirli değneğim yok. Hep beraber yapacağız." diye konuştu.