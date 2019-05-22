Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var burada

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı. İftar sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Ali Koç, geridekalan sezonu değerlendirdi.

Özellikle hakem hatalarından çok canlarının yandığını belirten Fenerbahçe Başkanı "Kurgulanmış bir düzen var" ifadelerini kullandı.

"İYİ NİYETLİ OLMALARI LAZIM”

Yaşanan hakem hataları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, “Fenerbahçe olarak hakemler hakkında en az konuşan ama en çok kart gören bizi. Biz konuşmamaya özen gösterdik. Ama kim konuşursa işler onun yönünde pozitife gidiyor. Biz böyle ortam istemiyoruz Kimsin sesinin çok çıkarsa onun istediğini olan bir ortam istemiyoruz. Kimin daha fazla üyesi varsa formasını tuttuğu takımımın haklarını savunduğu bir ortam istemiyoruz. Adil bir rekabet istiyoruz. Öyle 3 Fener, 3 Galatasaray, 3 Beşiktaş gibi ortam istemiyoruz. Herkes formasını çıkaracak, büyük fotoğrafı görecek. Hakem hataları artarak konuşulmaya başlandı. Kurgulanmış bir düzen var ne yazık ki. VAR gibi bir sistem var. Çok iyi bir sistem. Yerine oturacak. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun onu kullananların iyi niyetli olması lazım” şeklinde konuştu.

"SESİMİZ DAHA FAZLA ÇIKACAK"

Türk futbolunun düzelmesi adına seslerinin daha fazla çıkacağını belirten Ali Koç, “Tük futbolunun hak ettiği yerlere gelmesi için tüm paydaşların kendine çeki düzen vermesi, bir nevi Türk futbolunda devrim yapılaması gerekiyor” dedi.

Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var VİDEO