Ali Koç: Ligde Fatih Terim kadar kollanan hoca yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor yenilgisinin ardından oldukça kritik açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, karşılaşmayı değerlendirdikten sonra Fatih Terim'le ilgili sorulan bir soruya da cevap verdi.

"BENİ KASTETTİYSE SÖYLESİN"

"Fatih Terim, reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor." şeklinde bir soru sorulunca Ali Koç, "Beni kastettiyse, beni kastettiğini söylesin, söyleyeyim. Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim.Fatih Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız." cevabını verdi.