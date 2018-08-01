Ali Koç maçı taraftarla birlikte izledi

Beşiktaş yönetimi, Vida'ya İngiltere'den 21 milyon euroluk teklif geldiğini ancak 25 milyon euro talep ettiklerini açıkladı.

Maicon'un satılmasını isteyen Fatih Terim, Mustafi, Zapata ya da Kjaer'den birinin alınmasını talep etti.

Galatasaray'da Maicon'un yerine 3 aday var

Bas Dost'u Fenerbahçe'nin elinden kapan Sporting Lizbon, bir kez daha sarı-lacivertli kulübün karşısına çıktı. İslam Slimani'nin iki takımdan birini tercih etmesi bekleniyor.

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2018-2019 futbol sezonunda Türkiye'de de devreye girecek.

VAR nedir, ne işe yarar

Beşiktaş, son 3 yıldır sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalan Veli Kavlak'tan kendisine takım bulmasını istedi. Veli takım bulamazsa sözleşmesi feshedilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn ile oynayacakları maç için düzenlediği basın toplantısında takımın asıl sorunu forvet bölgesinde yaşadığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cagliari ile yapılan hazırlık maçını sarı-lacivertli taraftarlara kale arkasında izledi.

1 Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Premier Lig devi Manchester United'da da forma giyen Anderson Luís de Abreu Oliveira'yı transfer etti.

2 Mesut sahaya kaptan çıktı, PSG'ye gol attı Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'in PSG ile oynadığı maça Mesut Özil kaptan olarak çıktı. Mesut maçın ilk golünü de attı.

3 Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i netleşti Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçında oynatmayı düşündüğü ilk 11'i netleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı takımdaki hücumcuları Benfica maçında sahaya sürecek.

4 Beşiktaş zorlanmadan kazandı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti ve ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.

5 Fikret Orman, Türkçe soruyu Türkçeye çevirdi Beşiktaş'ın yeni transferleri için düzenlendiği basın toplantısında Fikret Orman'ın, Güven Yalçın'a Türkçe sorulan soruyu Türkçeye çevirmesi izleyenleri güldürdü.

6 Benfica-Fenerbahçe maçına doğru son gelişmeler Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kısa süre kala iki takım da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

7 Gomis zam istiyor Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçlarında isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Bafetimbi Gomis'in derdi belli oldu. Fransız golcü eski yönetimin verdiği zam sözünün yerine getirilmesini istiyor.

8 Trabzonspor Minala'yı transfer ediyor İtalyan basını, Trabzonspor'un bonservisi Lazio'da olan 22 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Minala'yı transfer edeceğini yazdı.

9 Aziz Yıldırım: Ali Koç'un açıkladığı borç doğru değil Aziz Yıldırım, Ali Koç'un açıkladığı 621 milyon euroluk borcun gerçek olmadığını ve yakın zamanda bu konuda konuşacağını ifade etti.