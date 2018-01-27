Fenerbahçe'de 2-3 Haziran 2018'de kıyasıya bir başkanlık yarışı yaşanacak. Mevcut başkan Aziz Yıldırım henüz adaylığını açıklamasa da yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şu için resmi olarak adaylığını açıklayan tek isim ise Ali Koç.

"KULÜP BORÇ BATAĞINDA"

Fenerbahçe'nin olağan divan kurulunda konuşan Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin mali anlamda zor durumda olduğunu ve daha kötüye gitmemesi için Yargıtay kararını beklemeden adaylığını açıkladığını ifade etti.

Ali Koç: Mali yapımız kötü olduğu için erken aday oldum - İZLE

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Gittiğim her yerde çok büyük sevgi, saygıyla karşılandım ve insanların benden beklentisini gördüm. 2015'ten sonra Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna girme davetine icabet edemedim ve o gün de zamanı geldiği zaman elimi taşın altına sokacağımı söylemiştim. Sürdürülemez mali yapı, tahminimden daha önce adım atmama yol açtı. Yargıtay kararını neden beklemediğimi soranlar oldu, saygıyla karşılıyorum"

"Sayın başkanımız Silivri'de ve Mart 2017 sayısında da dile getirdiği gibi, 'Tasarruflarımızda Yargıtay kararının bir önemi kalmamıştır' sözleri var. Bu açıklamalardan sonra da değerlendirmelerimi yaptım. Büyük finansal dengesizlik ve borç sarmalının devam ettiğini gördüğüm için böyle bir karar aldım. Finansal bağımsızlığımızı kaybedebiliriz. Mevcut durum, sürdürülebilir bir durum değildir"

"Mali durum açısından kaybedecek vaktimiz yok, yarın çok geç olabilir. Kazanmak için her yol mübah anlayışının olmadığı, çok sesli, katılımcı bir ortamda bu seçim sürecinin yaşanmasını ve ne olursa olsun kazanan Fenerbahçe'nin olmasını temenni ediyorum."