Ali Koç: Merak edilenleri açıklayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin 190 sayılı Aralık 2018 sayısı için bir yazı kaleme geldi.

Ali Koç, yazısında yakın zamanda futbol takımı ile ilgili detaylı bir açıklama yapacaklarını da belirtti.

Ali Koç'un yazısı şu şekilde:

''Sevgili Fenerbahçeliler;

2018 yılının son ayına merhaba diyoruz. Geçtiğimiz ayın son günlerinde Dinamo Zagreb'i kendi sahamızda ağırladığımız maçta aldığımız skorla futbol takımımız UEFA gruplarından bir üst tura çıkmayı garantiledi. Bu durum futbol takımımız adına güzel bir gelişme olarak kayda geçti. Öte yandan Süper Lig'de aldığımız sonuçlar ve lig tablosunda bulunduğumuz yer bir o kadar mutsuzluk verici ve kabul edilemez durumda.

Devre arasına kadar olabildiğince üst noktalara çıkıp sezon ortası kampına gitmek istiyoruz. Devre arasında da iyi bir hazırlık dönemi geçirerek ikinci yarıya çok daha mücadeleci ve oyun kalitesi yüksek bir takım kimliğiyle başlamak ilk hedefimizdir. Bizler de yönetim olarak sezonun ikinci yarısına hızla hazırlanmaya devam ediyoruz. Takımımızın çıkışa geçebilmesi için gerekli tüm eksiklikleri tespit edip bunların giderilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor.

İçinde bulunduğumuz olumsuz duruma rağmen taraftarlarımızın bir an bile vazgeçmeden gösterdiği destek ve inanç bu süreçte bizlere sonsuz bir güç ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu birlik beraberliğimiz devam ettikçe inanıyorum ki zor günleri geride bırakacak, hedeflediğimiz, planladığımız şekilde geleceğin Fenerbahçe'sinin tohumlarını yine hep birlikte atacak, omuz omuza başarılara yürüyeceğiz.

Bu ay içerisinde gerçekleştireceğimiz 'Camiaya Sesleniş' programında, futbol takımımızın son durumu başta olmak üzere kulübümüzün gündemdeki tüm konuları hakkında detaylı açıklamalarda bulunacağımızı, tüm merak edilenleri şeffaf şekilde ele alacağımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Avrupa'nın sayılı ekiplerinden biri haline gelen Profesyonel Basketbol Takımımızı, Euroleague'de ve ligimizde birbiri ardına zor maçlarda aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü yürekten kutlarım.

Kadrosunda değişikliklerle lige başlayan Erkek Voleybol Takımımız, sezona istediğimiz gibi bir başlangıç yapamamıştır. Yönetimimiz, Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş antrenör Veljko Basic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Veljko Basic'e şimdiye kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederken takımımızın yeni antrenörü Mariusz Sordyl'e başarı dileklerimi sunarım.

Amatör şubelerimizdeki başarılarımızın devam etmesinin camiamızın spor kulübü kimliği açısından önemi büyüktür. Bu vesileyle Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Dünya İkincisi olan Şennur Demir'i ve Genç ve Yıldız Erkekler Valerii Potapov Boks Turnuvası'nda gümüş madalya kazanan Samet Akay'ı tebrik ederim.

Fenerbahçe Doğuş Yelken takımımızın sporcusu Alican Kaynar, 2018 Kış Yarış Serisi'nde bronz madalya alarak göğsümüzü kabarttı. Ayrıca bu yarış, Rum yelkenci Panagiotis Iordanou'nun, Alican Kaynar'ın yelken direğinin kırılması üzerine kendi yelkenini vermesiyle de dünyaya sportmenlik adına tarihi bir örnek oldu."