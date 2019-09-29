Ali Koç, Mustafa Cengiz'in fotoğrafını çekti

Galatasaray ile Fenerbahçe camiası arasında son dönemde dozu artan bir tartışma yaşanıyor.

İKİ BAŞKAN ANLAMLI BİR KAREDE BULUŞTU

Ali Koç, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in dahil olduğu tartışmalar daha tazeliğini korurken, derbi sonrası samimi bir fotoğraf karesi basına yansıdı.

30 günlük hak mahrumiyeti cezası kalkan Ali Koç, derbiyi protokolde Mustafa Cengiz'le birlikte izledi.

Karşılıklı açıklamalarla zaman zaman camiaların arasını geren iki başkan, bu kez centilmenci bir karede buluştu.

Mustafa Cengiz'le Ali Koç'un derbiyi değerlendirdiği esnada, sarı-kırmızılı minik bir taraftar Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le fotoğraf çektirmek istedi.

Mustafa Cengiz'le minik taraftarın fotoğrafını ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çekti.