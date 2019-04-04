Ali Koç: Ne kadar isterseniz gönderin

Sarı-Lacivertliler'in mali açıdan kurtuluş formülü olarak gördüğü, "Fener Ol" projesi 19.07'de FBTV'de başladı.

UEFA, F.Bahçe'nin bilançolarında 31 Mayıs'a kadar olan kısmı dikkate alacak. Fenerbahçe, bu tarihe kadar topladığı bedeli gelir olarak kaydedebilecek. Şu anda bilançoda eksi 92 milyon Euro'da bulunan sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya vadettiği hedefi tutturabilmesi için (eksi 30 milyon Euro) en az 62 milyon Euro toplaması gerekiyor.

Fener Ol kampanyası başladı - video

Kampanyanın açılışını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptı. Başkan yaptığı konuşmada kampanyanın detayları ve ödeme şekillerini anlattı.

Öte yandan Ali Koç, taraftarlarından ne kadar isterse o kadar verebileceklerini de belirtti.

UEFA'DAN CEZA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Nisan ayından itibaren kampanyamız olmadan önümüzü göremiyoruz. Bu kampanya, nakit ihtiyacımızı karşılayacak ve işleri çevirebilmek için kaynak olacak. 31 Mayıs'a kadar 60 milyon euroluk aradaki farkı kapatamazsak UEFA'dan ceza ile karşı karşıya kalacağız."

Bundan 1462 gün önce, 4 Nisan 2015 tarihinde 40 can taşıyan Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Fenerbahçe'nin varlığına kastettiler. Bundan sonra her 4 Nisan'da bugün yaptığımız gibi eylemlere devam edeceğiz. Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Bugün itibariyle "Fener Ol" kampanyamızı başlatıyoruz."





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