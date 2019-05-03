Ali Koç: Önemli olan kimin Atatürk'ün yolundan gittiği

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 112. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 101. yıldönümü töreninden konuştu.

F.BAHÇE ÇOK FARKLI BİR KULÜP

Ali Koç yaptığı konuşmada "Fenerbahçe Spor Kulübü, bir spor kulübünden çok daha ötesi, çok daha fazlası. Bu vatan için bir spor kulübü faaliyetlerinden çok daha fazlasını yapmıştır. Tarihin altın sayfalarına yazılı bir durumda. Rahmetli dedem Vehbi Koç, 'Allah, bize dünyanın en kıymetli ülkesini vermiş' dedi. Ona katılıyorum ama bizler de en özel kulübün fertleriyiz, kendimizle ne kadar gurur duysak azdır. Fenerbahçe çok farklı bir kulüp." dedi.

F.BAHÇE'YE SAYGI DUYDUĞU İÇİN BİZİ ZİYARET ETTİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaretiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün yolundan gittiği önemlidir. Burada da Fenerbahçe'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Atamız ve arkadaşları vatanı kurtarmakla meşguldu. Fenerbahçe'nin bu vatanı kurtarmak için yaptıklarına saygı duyduğu için kulübümüzü ziyaret etmiştir." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe, Atatürk'ün ziyaretinin 101. yıldönümünü kutluyor VİDEO