Ali Koç: Önümzdeki sezon en büyük favoriyiz

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Söz hakkı alan Başkan Ali Koç, takım hakkında tüm konulara açıklık getirdi ve gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

YABANCI SINIRI GELECEĞİ İÇİN YERLİYE YÖNELDİK

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Biz buraya enkaz edebiyatı yapmak için gelmedik, biz buraya umutlu bir gelecek için geldik. Bu uzun bir yol, çetrefilli bir yol. Fenerbahçe hepimizin sorumluluğu. Fenerbahçe'nin bağımsız mali yapısı için desteğe ihtiyacımız var.

Uzun vadede bize katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde yabancı kontenjanında yaşanacak değişim nedeniyle Türk futbolcuların transferlerine yöneldik ve istediğimiz hamleleri yaptık. Bizim gönlümüzde iki farklı şehir vardır, biri Rize'dir, diğeri de Sivas'tır. İstanbul'dan sonra Fenerbahçe'nin iki kalesidir. Aatıf'a da çok talep vardı ancak biz Aatıf'ı Rize'ye vermeyi uygun gördük. İnşallah Rize de içerisinde bulunduğu durumdan çıkar."





ÖNÜMZDEKİ SEZON ŞAPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ

"Malatyaspor ve Göztepe'ye karşı elde ettiğimiz galibiyetler bizim için 3 puanın ötesinde. Sezonun ikinci yarısında daha iyi bir Fenerbahçe olacak, transferleri yaptık. Taraftarlarımız emin olsun ki, önümüzdeki sezon Fenerbahçe bu ligin en büyük şampiyonluk favorisi olacaktır. Göreve geldiğimiz dönemden bu yana bazı yönetimsel yanılgılardan dolayı istediğimiz sonuçlara biraz geç ulaştık."





60 MİLYON EURO KAR ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

"Mayıs ayının sonuna kadar 60 milyon euro kar yapmalıyız ancak bu mümkün değil. UEFA ile yaptığım toplantı da bana göre çok olumlu geçti. 120 milyon euroya yakın kaynak yarattık. Şimdi yeniden kaynak lazım. Kampanya yapmak durumundayız. Her anlamda kulübümüzün gelirlerini arttırmak zorundayız. Yakında detayları açıklarız. Kulübümüze sahip çıkmanızı rica ediyorum"

