Ali Koç PFDK'lık oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na gönderildi.

KOÇ, TERİM'E "SİCİLİ BOZUK" DEMİŞTİ

Dün basın mensuplarına TFF'nin Fatih Terim'in cezasını 19.05'te açıklamasıyla ilgili konuşan Koç, "Dünya neler konuşuyor, ülkemizde 19:05'te atılan tweet konuşuluyor. Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık hayatında nasıl bu kadar ceza alabiliyor asıl bunun konuşulması lazım. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

TFF'nin resmi sitesinden Ali Koç'un PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili şu açıklama yapıldı: "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."