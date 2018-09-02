Ali Koç poşetten forma yapan genci ağırladı

Geçtiğimiz haftalarda genç bir Fenerbahçe taraftarı kendisin poşetten bir forma yaparak sosyal medyada paylaşmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

Her renkten birçok taraftarın forma hediye etmek istediği genci sarı-lacivertli ekip Kayserispor'la oynanacak lig maçına davet etmişti.

ALİ KOÇ'LA BULUŞTU

Maç için İstanbul'a gelen genç taraftar Başkan Ali Koç'la buluştu. Koç'un, forma hediye ettiği taraftarla olan samimiyeti de dikkatlerden kaçmadı.

"POŞETTEN FORMA OLMAZ DEDİLER BEN YAPTIM"

Twitter adresinden ''Poşetten forma olmaz dediler ama ben yaptım. Fenerbahçe'ye başarılar'' yazan taraftara Fenerbahçe Twitter adresi, 1 Eylül'de önce İstanbul'u gezmek, sonra Fenerbahçe - Kayserispor maçını izlemek üzere seni mabede davet ediyoruz. #Yeniden #Biz'' diyerek cevap vermişti.



