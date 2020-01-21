Ali Koç: Rodriguez ilgilendiğimiz bir oyuncu

TRT Spor'a konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önemli konulara değindi.

İşte Koç'un sözleri:

"Bu sistem çökecek. 1 sene mi, 2 sene mi bilmiyorum. Bunu Çalıştay'da da söyledim. Antalya'da da söyledim. Sayın Nihat Özdemir'e ve Cumhurbaşkanımıza söyledim. Bu borçların ödenmesi mümkün değil. Devletin futbola yardım etme zorunluluğu yok. Yeniden yapılandırmadaki borçların hiçbir şekilde ödenemeyeceğini de söylüyoruz. Ne yazık ki bu çare değil en azından 3 büyükler için değil. Uzun vadeli bakıldığında yeniden yapılandırma sistemi çökecek. Yapılan model, üç büyük kulüp için çare değil. Hepimiz biliyoruz ki 5. yıl geldiği zaman, bunun ödenmesi mevcut yükümlülüklerle mümkün değil. Beş sene sonra tekrar takla attırılacak, yani tekrar uzatılacak. 5 sene sonra netice vermeyeceği için tekrardan yapılacak. Dolayısı ile neden bunu bir seferde yapmıyoruz."

"TRANSFER YAPMAMIZ İSTENMİYOR"

"Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. İzin vermiyorlar."

"FALETTE'NİN OYNAMA ŞANSI YOK"

"Futbolcu satsak bile bu, transfer yapmamıza imkan sağlamayacak. Limitler artıya geçmeden transfer yapamıyoruz. Eksi 40 milyondayız... Yarım sezonda 13 milyon euroluk oyuncu elden çıkarmak gibi bir durumum yok. Esneklik sağlanmadığı sürece; transferde B planımız yok. Falette'in lisansı çıkmadığı için mevcut durumda oynama şansı yok. Türk futbolu için utanç verici bir durum. Almanya'dan bir oyuncu geliyor Fransız, oynayamıyor. Gidebilecek oyuncuları belirledik ama isim vermem. Bitmeden hiçbir şey açıklamıyoruz. Bizim aldığı maaş kabul edilemez dediğimiz bir oyuncumuz yok. Geçen sezon çok oyuncumuz vardı ama artık yok."

"RODRİGUEZ İLGİLENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

"Ricardo Rodriguez ilgilendiğimiz, hocamızın arzu ettiği bir oyuncu."

"MOSES GİDEBİLİR"

"Hiçbir şey 'bitmeden' bitmez. Moses, 3-4 haftadır Chelsea'de. Chelsea, kiralık yolladığı oyuncuları kendi tedavi ediyor. Moses gitmedi ama gidebilir."