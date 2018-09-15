Ali Koç: Şampiyonluk maçı gibi oynayın

Fenerbahçe futbol takımı üst üste gelen yenilgilerin ardından moral yemeğinde buluştu. Sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcular önceki gece Çengelköy Uskumru restoranda bir araya geldi.

Başkan Ali Koç, yemeğin son anlarına yetişebildi. Başkan, takıma olan güvenini yinelerken, "4 maçta 3 mağlubiyet çok kötü bir tablo. Ancak kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Konyaspor maçını kazanacağınıza ve bu camiaya galibiyet serisi getireceğinize inancımız tam" dedi.

ŞAMPİYONLUK MAÇI GİBİ OYNAYALIM

Başkan olarak kendisinin ve yönetici arkadaşlarının görevinin takımın başarılı olacağı ortamı sağlamak olduğunu belirten Ali Koç, "Biz bunun için yoğun çaba harcıyoruz. Karşılığını sahada göstereceğinizi biliyoruz, size güveniyoruz. Artık top sizde. Konyaspor maçını şampiyonluk maçı gibi oynayalım. Taraftarımızın sezonun başından bu yana gösterdiği yoğun desteğin karşılığını verelim. Bu işi birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Takım başkana galibiyet sözü verdi. Yemek sonrası futbolcularla yapılması planlanan Boğaz Turu ise yoğun yağış nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Müzeyi gezenler özel odada istedikleri futbolcu yanındaymış gibi fotoğraf çektirebilecek.

Başkan bunun tanıtımını Eljif Elmas'la çektirdiği fotoğrafı göstererek yaptı. Ayrıca A Takım'ın otobüsü her hafta müzeyi gezmek için kulübe müracaat eden okullardan birini müzeye ücretsiz olarak taşıyacak.