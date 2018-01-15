Ali Koç seçim çalışmalarına devam ediyor

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, kendisi için organize edilen bir davete katılarak sarı lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, seçime ilişkin açıklamalar yaptı.

Buluşmada, kalabalık bir grupla görüşen Koç, kulübün mevcut durumunu değerlendirerek, bugüne dek adaylığı çerçevesinde yapılan çalışma ve planlamalarını anlattı.

TARAFTARIMIZI DİNLEYECEĞİZ

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Biz adaylığımızı açıkladıktan sonra 'seçilseydik ne yapardık' üzerine çalıştık. Çağın gerekliliklerine göre yönetilen bir spor kulübünün kurumsal yapısı nasıl olmalı, altyapı nasıl yönetilmeli, scouting ekibi nasıl kurulmalı bunları inceledik. Önemli liglerdeki önemli kulüpleri ziyaret ettik. Fenerbahçemizin bu alanlardaki mevcut durumu ne, dünyanın önde gelen kulüplerindeki mevcut durum ne; anlamak için karşılaştırmalar yaptık."

"Spor ile alakalı konferanslara gidiyoruz, gündemi en yakından takip ediyoruz. Bazı alanlarda bir takım hukuki çalışmalarımız devam etmekte. Bundan sonraki süreçte de Şubat ortasında resmi olarak sahaya inip temaslara başlayacağız, kongre üyelerimiz ve taraftarımızla bir araya gelip onları dinleyeceğiz, istişarelerde bulunacağız. Bugüne kadar mali anlamda hep günü kurtarma noktasında kalındı ve bugün mali anlamda zor durumdayız. Bu sarmaldan çıkmamız gerekiyor."

ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU BİR YIL OLSUN

Geleceğin Fenerbahçe'si için harekete geçmenin Tam Zamanı Şimdi diyerek profesyonel ekiplerce yapılan çalışmalarından bahseden Ali Koç, kendisine gelen soruları da yanıtladı.

"Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıda, üyelerimizden önümüzdeki dönem için birçok davet geldi. Görüşmelerimiz devam edecek. Şuan için sadece davetlere katılım gösteriyoruz. Kısa bir süre içerisinde biz de buluşmalar organize edeceğiz. Kulübümüzün her birimizin desteğine ihtiyacı var, bu yıl şampiyonluklarla dolu bir yıl olsun"