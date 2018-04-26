Ali Koç: Seçimi kaybedersem aday olmayacağım

Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, Sarı Lacivert Derneği'nin davetlisi olarak taraftarlar ile bir araya geldi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç, haziran ayında yapılacak olan seçimi kaybederse bir daha aday olmayacağını söyledi.

SPONSPOR OLMUYOR DEMESİ ÇOK YANLIŞ

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Olimpiyatlara verdiğimiz oyuncu sayısı kadar Olimpiyatlarda kazandığımız madalya sayısı olsun istiyoruz. Altyapımızdan sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bizim aldığımız terbiye; Fenerbahçeli hiçbir yönetici Kulübüne verdiği yardımı anlatmaz, verdiği parayı geri istemez. Şahıs olarak, Koç Grubu olarak ve 1907 Derneği olarak yaptığımız desteği kimse yargılayamaz. Bunu bilenlerin sponsor olmuyor demesi çok yakışıksız."

KAYBEDERSEM ADAY OLMAYACAĞIM

"Olur da seçimi kaybedersem, önümüzdeki sezonlarda takımımız maç kaybettiğinde tribünlerimiz Ali Koç diye bağırmamalı. Böyle bir baskı asla olmamalı. Bu yüzden eğer kaybedersem bir dahaki seçimde kesinlikle aday olmayacağım. Fenerbahçelilerin beni umut olarak, ümit olarak görmesi benim hayatımdaki en büyük şereftir. Güven kazanmak çok zor, kaybetmek ise bir dakikalık iş. Size şunun teminatını verebilirim. Bize olan güveniniz her zaman teminatımız altında olacak."

''HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ''

"Endişem seçilip seçilmemek değil, seçildiğim taktirde bu sevgiye, bu büyük teveccühe nasıl layık olacağımız. Sizlere mahcup olmamak için tüm gücümüzle planlamalar ve hazırlıklar yapıyoruz. Sosyal Medyada bana da Başkanımıza da hakaret edenler var. Lehime de aleyhime de olsa bu asla kabul edebileceğim bir şey değil. Hiçbir zaman unutmamalıyız ki biz, hepimiz aynı gemideyiz."