Ali Koç son saniyede yıkıldı

Club Brugge, G.Saray'ın FIFA tehdidi üzerine Diagne'nin kiralama bedelini ödeme kararı aldı. Ayrıca hocasından özür dileyen Senegalli futbolcu, kulüp tarafından affedildi.

6

Alman basını: Hollanda ve Belçika Ligi birleşiyor

Avrupa’da yeni bir lig hazırlığında ciddi bir süreç başladı. Hollanda ve Belçika’nın birleşerek 18 takımlı bir turnuva oluştuacağı ve Avrupa’nın 5 büyük ligini zorlamak istedikleri bildirildi.