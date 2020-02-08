Ali Koç son saniyede yıkıldı

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u konuk etti.
Son 2 saniyede yediği sayıyla rakibine mağlup olan sarı-lacivertliler, 13. yenilgisini alırken, Maccabi FOX 16. galibiyetini elde etti.
SLOUKAS İLK ÇEYREKTE ÇOK İYİYDİ
Karşılaşmaya boyalı alanı çok iyi kullanarak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 10-8 önde geçti. Sloukas'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.
MACCABİ DEVREYİ ÖNDE KAPATTI
İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun alan savunması karşısında rahat skor üreten Maccabi FOX, 15. dakikada öne geçti: 27-30. Hücumda top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında rahat sayı bulan İsrail ekibi, 18. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 31-37. Moladan 7-0'la dönen Fenerbahçe Beko, çeyreğin sonunda 38-37'yle tekrar üstünlüğü eline geçirmesine rağmen Maccabi FOX, soyunma odasına 41-40 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Williams ve Kalinic'in sayılarıyla 24. dakika içinde 6 sayılık üstünlük yakaladı: 52-46. Moladan 9-0'la dönen Maccabi FOX, 25. dakikada tekrar öne geçti: 52-55. Maccabi FOX, son periyoda 64-63 üstün girdi.
Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe savunmasını sertleştirerek başlayan Maccabi FOX, 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 8'e çıkardı: 63-71. Rakibini hücumda top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2 dakika kala farkı 2'ye indirdi: 72-74.
F.BAHÇE 4 SANİYE KALA ÖNE GEÇİP MAÇI VERDİ
Sloukas'la bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisine gelen Fenerbahçe Beko, 77-76 öne geçti. Moladan sonra Hunter'la pota altından sayı bulan Maccabi FOX, son 2 saniyeye 78-77 üstün girdi. Sarı-lacivertliler kalan sürede Williams'ın uzaktan şutunda isabet bulamadı ve Maccabi FOX sahadan 78-77 galip ayrıldı.
Maçı tribünden takip eden Başkan Ali Koç, İsrail ekibinin attığı sayı sonrası adeta yıkıldı.
(Fotoğraf: Futbolarena)