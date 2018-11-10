Ali Koç takımın performansından memnun

Bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini Cocu yönetiminde yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koçi Hollandalı teknik adamı görevden aldı. Sarı-lacivertli ekip Cocu'nun yardımcısı Koeman'la çıkışa geçti.

SON 2 MAÇTAKİ PERFORMANS KOÇ'U MEMNUN ETTİ

Hem ligde hem de Avrupa'da oynanan maçlardaki mutsuz ve sıkıntılı halleriyle dikkat çeken Ali Koç, Anderlecht maçındaki galibiyetten sonra adeta nefes aldı.

Cocu'nun gidişiyle takımdaki olumlu hava sahaya da yansıdı. Koeman'ın özellikle Valbuena hamlesi önce derbide sonra Anderlecht maçında meyvesini verdi.

Galatasaray'ın derbisinde 2-0'dan maçı çeviren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i de 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu performans Başkan Ali Koç'u mutlu etti.

Belçika ekibini yendikleri maç sonrası soyunma odasın giden Koç, "İşte Fenerbahçe bu. Hepinizi tebrik ediyorum. Fenerbahçelilik ruhu bu. Şimdi önemli olan bunu devam ettirmek." şeklinde konuştu.



