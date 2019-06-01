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Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'e tazminat ödeyen Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Koç, verilen paranın kulüplere ait olduğunu söyledi.

| Haber Merkezi
Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır
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Ali Koç, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Koç'un hedefinde Yıldırım Demirören federasyonu ve eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim vardı.

Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır VİDEO

"NEDEN TAZMİNAT ÖDEDİK?"

Koç, "Eski milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyon tazminat ödedi. Bu tazminat tüm kulüplerin parasıdır. İş kanunları, tazminat ödememe hakkı verirken neden federasyonumuz tazminat ödemek zorunda kaldı?" diyerek Fatih Terim'i ve TFF'yi eleştirdi.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA BAĞIŞLAMIŞTI

Öte yandan Fatih Terim, kazandığı 6 milyonluk liralık tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını açıklamıştı.

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