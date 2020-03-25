Ali Koç: Test sonuçları gelince açıklayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan son gelişmeleri, kulüp personeli için gönderdiği bir mesaj ile değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı'na teşekkür eden ve 'Kurallara uyun' çağrısı yapan Koç, "Fenerbahçe Beko'da toplam 6 kişide bulgulara rastlandı. Sonuçları bekliyoruz." dedi. Koç, bu süreçte personelin maaş ve izin günlerinde hiçbir kayıp yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yapılan muayeneler neticesinde 6 kişide -bunların hepsi sporcu değil- şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince bilgilendireceğiz.

Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalma mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. İnşallah sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır.''

''PERSONELİMİZ MAAŞ SORUNU YAŞAMAYACAK''

Kimsenin sıkıntı yaşamamasına önem verdiklerini de belirten Koç, ''Mesai saatlerinde her daim nöbetçi kadromuz görev başındadır. En az 1 yönetim kurulu üyemiz olmak üzere bizler de kulüpte görev başında olacağız. Kimsenin sıkıntı yaşamaması için yönetim ve idari kadro olarak çok önem veriyoruz. Mecburen tüm sportif faaliyetlerimize son vermek durumunda kaldık. Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi. Aynı gün Fenerium mağazalarını kapattık. Bu süreçte personelimizin gerek maaş, gerekse yıllık izinden hiçbir kaybı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.