Ali Koç: TFF, Nihat Özdemir'i kullanmış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem sarı-lacivertli ekipte başkanvekilliği yapmış, şimdilerde ise TFF'de yönetici olan Nihat Özdemir'in açıklamalarına cevap verdi.

"NİHAT BEY KENDİNİ KULLANDIRTMIŞ"

Ali Koç'un, TFF'yi hedef alan açıklamalarına federasyon adına yanıt veren Nihat Özdemir, "Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum ama tuttuğumuz kulübün durumu da herkesi derinden yaralıyor. Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi ama bu beklentilerin çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben TFF'nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka bir kulübün aleyhine hiç bir uygulamaya göz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak. Üzülüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu kez Ali Koç, Nihat Özdemir'e yanıt verdi ve TFF'nin Özdemir'i kullandığını söyledi.

Koç'un FB TV'de konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle: "Hakem hatalarının sistematik olduğu endişesi bize hakimdi ve bu bağlamda açıklamalar yapmaya karar verdik. Bunun ardından sayın Nihat Özdemir'in, özellikle bir medya grubunun gazetesinde manşete çıkartılmış açıklamaları vardı. Nihat Özdemir'in, federasyonumuzun adaletli yönetimine kefil olduğu şeklinde açıklamaları vardı. Nİhat Özdemir ile basın toplantısının ardından görüştük ve kendisinin de Türk futbolu ile ilgili endişeleri vardı. Bu açıklamalarla taban tabana zıttı o görüşler. "





"Başarısızlığın sorumlusunun başkan olarak benim olduğumu defalarca söyledim. Bizim bir günah keçisi arıyor olmamız, başarısızlığa bir kılıf arıyor olmamızın söz konusu olmadığı kamuoyunun malumudur. Nihat bey ile görüştüm ve 'Siz bana böyle böyle dememiş miydiniz? Sizin de endişeniz yok muydu?' dedim. Kendisi inkar etmedi. 'Evet, bu açıklamaları yapmak zorunda kaldım' diye bir ifadesi oldu. Niye mecbur kaldığını, verdiği sebepleri sizinle paylaşamayacağım. Benim açıklamalarım TFF'de ciddi rahatsızlığa sorun olmuş ve bu açıklamaları zayıflatmak için Nihat Bey kendini kullandırtmış. TFF de Nihat Beyi kullanmış. TFF'ye Fenerbahçe'yi temsilen atanan Nihat Beyin, bize karşı söyleyeceği söylemlerinin herhalde daha çok ilgi göreceği düşünülmüş."