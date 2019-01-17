Ali Koç: Tolga'nın kariyeri bitebilir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında açıklamalarda bulundu. Koç, transfer olduğu günden beri sakat olan Tolga Ciğerci'nin son durumunu da değerlendirdi.

"YA DÖNER YA DA FUTBOLU BIRAKIR"

"Tolga'nın Fenerbahçe'ye büyük katkısı olabilir" diyen Koç, şunları söyledi: "Tolga Ciğerci, bugüne kadar bir kuruş para ödemediğimiz bir oyuncu. Tolga Ciğerci'yi Amerika'ya dünyanın en iyi ayak doktoruna gönderdik. Böyle sakatlıklarda futbolcunun ya kariyeri bitiyor, ya da sahalara dönüyor. Eğer oyuncuyu sahalara döndürebilirsek Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Eski takımında oynadığında çok büyük katkısı vardı. Şu halinde bile pek çok atkif futbolcudan daha çok aktif yapıyor. Havuz içinde aylardır antrenman yapıyor. Bir an önce ayağına top değmesi gerekiyor."