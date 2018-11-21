Ali Koç Trabzon deplasmanına gidecek

3 Haziran'da başkan seçilmesinden sonra diğer kulüplerle sıcak ilişkiler kurmaya gayret gösteren Fenerbahçe başkanı Ali Koç, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasını da tribünden seyrederek ilişkileri düzeltme yolunda adım atmak istiyor.

Bu sezon hiçbir deplasmanda takımını yanız bırakmayan Koç, Trabzon'da da bu rutini bozmayacak. Fenerbahçe'de başkan Koç ile birlikte tüm yönetim kurulu üyeleri de Trabzon'a giderek tribündeki yerlerini alacaklar.

YILDIRIM, SON MAÇI OTELDE İZLEMİŞTİ

3 Temmuz 2011'den sonra Trabzonspor ile gerginleşen ilişkiler nedeniyle senelerce Trabzon'a gitmeyen eski başkan Aziz Yıldırım, bu yılın ocak ayında oynanan maç için kente gitmiş ancak cezalı olduğu için mücadeleyi televizyondan takip etmişti. Koç, Galatasaray mücadelesini de 10 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda izleyen ilk Fenerbahçe başkanı olurken, Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında da Fenerbahçe başkan düzeyinde temsil edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 25 Kasım Pazar günü Medikal Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli takımın taraftarının alınmayacağını açıkladı.