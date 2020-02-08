Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor hakkında konuşan Koç, "Trabzonspor ile ilgili localar, devlet bankalarından kredilerle ilgili söylediklerimin tümünün arkasındayım" dedi.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

"Trabzonspor'un sırtını devlete dayama hususu... Antalya'da bir basın toplantısı düzenlemek durumunda kaldık. Hiç beklemediğimiz bir şekilde kulübümüzün çıkarlarını korumak için yaptığımız bu basın toplantısını takip eden taraflı tarafsız pek çok kesimden aldığımız mesajlar yalnız olmadığımızı gösterdi bu düşüncelerde. Trabzonspor ile ilgili localar, devlet bankalarından kredilerle ilgili söylediklerimin tümünün arkasındayım."

Ali Koç: Trabzonspor devletten destek alıyor VİDEO

"AĞAOĞLU İLE İSTEDİĞİ YERDE KONUŞURUM"

"Bizim Antalya'da bahsettiğimiz sırtını devlete dayama mevzusu, emsali görülmemiş bir durum. Bugün elimizde olan bilgilerin ve bilin ki elimizde çok bilgi var, yeri ve zamanı bu değil. Sayın Ağaoğlu ile her zaman karşılıklı bu konuları konuşmaya hazırım. Biz iyiye iyi, yanlışa yanlış, kötüye kötü demeyi ilke edinmiş bir yönetim kuruluyuz.Trabzonspor kulübü, büyük kulüplerden çok daha az bütçeyle yarışmakta ve genç oyuncu oynatmaktadır. Bunun da ne kadar önemli ve başarılı olduğunu Sayın Ağaoğlu'na söylemişimdir. TRT Spor'da çıktığım programda dile getirdiğim gibi kulüp başkanlarıyla ortak bir yayın yapma çağrısını bir daha burada yineliyorum."

"BAZI SİYASİLER YARDIM EDİYOR"

"Antalya'daki bu çıkışlarımızdan ötürü futbola siyaseti karıştırmakla suçlandık. Belki yarın tehdit edileceğiz. Bazı siyasiler - burası önemli bakın bazı siyasiler- devlet imkanlarını kullanarak Trabzonspor'a yaptıklarını ifşa etmekten hiç sakınmıyorlar. Bazı siyasiler, buranın altını çizerek söylüyorum. Devletimizin gücünü kullanarak ilgili kulübe ne kadar maddi destek sağladıklarını gerek kendileri, gerek de camianın ileri gelenleri, yaptıklarından övünerek, hiç sakınmadan ifşa etmekten kaçınmıyorlar. Tabii ki hepimiz küçükken bir takımı tutuyoruz. Belli bir mevkiye geldikten sonra bu kadar açık bir şekilde ifade etme lüksümüz olmuyor. Toplumu, vicdanları huzursuz etmemek adına. Hakemler, TFF, kurullar etkilenebilir."

"Bu ülke tarihinde ilk defa bir takıma sistematik şekilde arka çıkılırken bir takıma da olumsuz şekilde karşısında duran bir negatif propaganda uygulanıyor... Bunu medyada ilk defa görüyoruz.Her fırsatta Fenerbahçe'nin karşısında olan bir medya grubu var. İlk hedefi bir takımı şampiyon yapmak ikinci hedefi kulübümüzü ve şahsımı itibarsızla?tırmaktır. İlk defa algı operasyonlarıyla sistematik bir şekilde saldıran medya grubu ile karşılaştık."