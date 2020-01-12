Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya kampında düzenlediği bir basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç, bankalarla yeniden yapılandırma anlaşmalarının Trabzonspor'u kurtarmak için ortaya çıkarıldığını ve bu sistemin en çok Trabzonspor'a yarayacağını söyledi.

Ali Koç: Trabzonspor'u devlet kurtardı ViDEO

"DEVLET DESTEĞİ ALAN TRABZON, ADİL REKABETTEN BAHSEDİYOR"

Bordo-mavili ekibin devletten destek alıp, her defasında adil rekabetten bahsettiğini dile getiren Koç şöyle konuştu: "Trabzonspor sağ olsun Türkiye'de haklı rekabetin bekçisi konumunda, gün aşırı açıklama yapıyorlar. Sırtını devlete dayamışlar. Stadı devlet yapmış, olsun Türkiye'de birçok stadı devlet yapıyor. Ünal Karaman istifa etti, bizi ilgilendirmiyor ama zorla konunun içine çekiliyoruz. Koskoca bir şehrin belediye başkanı, bu karmaşayı Fenerbahçe'ye bağladı. Nereden aklına esti, Bu cinlik nereden? Bu nasıl saygısızlık? Sonrasında da kaldırdı.

Gazetede bir haber var. Bir bakan için 'Bu bakan iç işlerine asla karışmadı ve öyle bir yardımcı oldu ki Trabzonspor iflastan kurtuldu.' Yine bir milletvekili, bu tartışmayla ilgili tweetler atıyor ve 'Bakan Bey'in yardımlar yaptığı Trabzonspor'dan sadece başarı beklentisi olabilir' diyor. Allah daha çok versin, gözümüz yok. Ahmet Ağaoğlu'na soruyoruz, kaç devlet kurumu, kaç loca aldı, ne kadar verdi? Türkiye'de en pahalı localar bizimdir, gelin gelirleri karşılaştıralım. Trabzonsporlu olmayan ama devlet ile iş yaptığı için Trabzonspor'dan loca alan iş adamları var mı? Bunları biz söylemiyoruz, belediye başkanı, milletvekilleri söylüyor. Yeter artık! Türk sporunda barış olsun, gelin beraber olalım dilinden anlamıyorsunuz."