Ali Koç transfer görüşmelerini bizzat kendisi sürdürüyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor...

Max Kruse ile her konuda anlaşan, Kolarov'la da görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin hedefinde başka yıldızlar da bulunuyor.

Forvet bölgesine bu sene daha fazla önem veren Koç'un Kruse'un ardından Fulham forması giyen Aleksander Mitrovic'i de kadroya katmak istediği öğrenildi.

MESUT'TAN SÖZ ALMAK İSTİYOR

Başkanın Mitrovic'in menajeriyle görüşme yapmak için özel uçağıyla İngiltere'ye uçtuğu belirtilirken, görüşmelerin ardından Mesut Özil'in menajeriyle bir buluşma gerçekleştirileceği belirtildi.

İngiltere'nin en çok kazanan futbolcularından biri olan Mesut Özil'in bu sezon transfer olma ihtimalini imkansız olarak gören başkanın önümüzdeki yıllar için yıldız futbolcudan söz almak istediği belirtildi.

İşte KOC01 ve KOC02 isimli uçakların rotası: