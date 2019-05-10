Ali Koç: Transfer listemiz hazır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından Fenerbahçe Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısında yayımlanan başyazısı kulüp internet sitesinden yayınlandı.

İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Final-Four gururunu ülkemize yeniden yaşatırken iç sahada 15'te 15, normal sezonda da 30 maçta 25 galibiyet alarak bu iki kategoride de EuroLeague rekoru kırdı. Başta hocamız Obradovic olmak üzere tüm teknik ekibe ve oyuncularımıza bize yaşattıkları bu onur ve gurur için bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki Final-Four'da sahip oldukları ruh ve aidiyet ile eksik ve sakatlıklara rağmen hocamızın liderliğinde gerekeni yapacak ve hak ettikleri başarıyı bir kez daha elde edecekler. Kalbimiz, 17 Mayıs-19 Mayıs'ta takımımız için atacak."

Basketbol başta olmak üzere diğer şubelerimizde aldığımız başarılı sonuçların yanında Futbol A Takımımızın içinde bulunduğu durum bu sezon bizleri fazlasıyla üzmüştür. Bu konuda, tüm sorumluluk her zaman söylediğimiz gibi bizdedir."

ŞAMPİYONLUĞA UZANACAK BİR FENERBAHÇE

"Sezonun özellikle ilk yarısında yapılan yanlışlar ve oluşan tablo, ikinci yarıyla beraber bir nebze de olsa düzelme yoluna girse dahi sahada beklediğimiz sonuçları alamadık. Geriye 3 maçımız kaldı. Amacımız tüm maçlarımızı kazanarak sezonu en iyi şekilde sonlandırmak. Geçmişe yönelik artık bir şey yapamayız. Şimdi önümüze bakmalı ve gelecek sezon şampiyonluğa uzanacak çok daha iyi bir Fenerbahçe için hazırlanmalıyız."

TRANSFER LİSTEMİZİ HAZIRLADIK

"Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın gelecek yıl yapılanması konusundaki çalışmalarımıza hız verdik. Amacımız maçın son düdüğüne kadar savaşacak, mücadeleci ve bir o kadar da kaliteli takım kimliği yaratmaktır. Hocamız Ersun Yanal ile yaptığımız istişareler doğrultusunda pozisyonlarımızı, oyuncu profillerini ve de bu doğrultuda potansiyel transfer listemizi belirledik. Bu çerçevede gereken adımları atarak transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Takım ruhuna sahip, mücadele eden, maçı sonuna kadar arzulayan, en önemlisi ise Fenerbahçe'ye yakışan kalitede oyun ortaya koyan bir takım yaratacağız."