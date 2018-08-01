Ali Koç: VAR'a 11 maç sabredeceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısının ardından kulüplerin sabırlı olması gerektiğini söyledi.

VAR'ın doğru bir yatırım olduğunu söyleyen Koç, "Türk futbolunun değerini artırmamız lazım. Seyir zevkinden, hakem performasından, mali konulara kadar. Bu bağlamda teknolojiyi kullanmak faydalı. Dünya kupası'nda da gördük. Katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sabırlı olmamız lazım." dedi.

"100 MAÇ İHTİYACIMIZ VAR"

"VAR sistemi'nin en az mükemmeliyete ulaşana kadar 100 maça ihtiyaç var." diyen Koç, "100 maç 11 hafta sürüyor. 11 hafta sabredeceğiz. Bazen mecburen sabretmek zorundayız. Bir kaç hafta sonra sistemi tenkit etmemek lazım. Geçen sezon tüm takımlar hakem kararlarından şikayetçiydi. Bunu mümkün olduğu kadar teknolojinin imkanları dahilinde minimize edilecektir. Bundan sonra hakem kararları spor programlarında daha az konuşulur. Olumsuz sarmalın taraftara kadar etkisi oluyordu. Bunu minimize edecek bir karar. Herhangi bir zararını göremiyorum. 'Süre uzayacak deniyor', hataları düzeltecekse 3-5 dakika uzayacaksa uzasın. Bütün dünya buraya gidiyor." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun ciddi anlamda gelişmesi gerektiğine vurgu yapan Ali Koç, "Bunun için de paydaşların bir araya gelmesi, pazar gelirimizi artırmamız gerekiyor. Hep birlikte marka değerini artırmamız gerekiyor." diye konuştu.