Ali Koç: Vergiyi futbolcular değil kulüpler ödüyor

beIN Sports'ta gündeme ilişkin soruları cevaplayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni vergi yasası tasarısına da değindi.

Koç, TBMM'ye sunulan tasarının kabul edilmesi durumunda amatör branşları olan kulüplerin zor durumda kalacağını söyledi.

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KULÜPLER ÖDÜYOR"

"Herkes veriyor da niye futbolcu vergi vermiyor diyorlar. Bence de vermeli ama kulüpler ödüyor. Avrupa'da da böyle. Bugün ödenen vergilerin 7 günde ödenmesi durumunda devlet amatörlere harcamak için kulüplere geri iade ediyor. Bizim gibi futboldan başka sporlarda faaliyet gösteren kulüpleri rahatlatıyordu. Yeni tasarıda bu geri verilmeyecek. Amatör sporlar sekteye uğrar. Bu kanunun hiç gelmememesini umuyorum. Rekabette dezavantajı oluşturur. Sadece futbol şubesi olan kulüplere avantaj sağlayacak. Son 2 olimpiyata en fazla sporcu veren kulübüz. Bütün bunlar sekteye uğrar. Yaşadığım en büyük sıkıntılardan biri amatörlere gelir bulmak. Deniz bitti, futbola zor buluyoruz, maaşları zor ödüyoruz. Kulüpler Birliği olarak derdimizi devletimize anlatmamız gerekiyor."