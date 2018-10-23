Ali Koç yönetimde değişiklik yapacak

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3 yardımcı antrenör ile yolları ayıran, Aatif, Volkan Demirel ve Dirar'ı kadro dışı bırakan Başkan Ali Koç büyük bir operasyona daha imza atıyor.

Akşam gazetesinin haberine göre Koç, yönetim içindeki çıkan anlaşmazlıkları kökünden çözmek için harekete geçti. Başkan Ali Koç, performansını beğenmediği bazı yöneticilerin görevlerini değiştirme kararı aldı.

ÖZSOY İLE KARAÇAM TARTIŞMASI

Sarı-lacivertli kulübün 2. Başkanı Semih Özsoy ile Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam arasında ciddi bir fikir ayrılığı yaşanıyor. İki yöneticinin mali konularla ilgili tartışmalar yaşadığı ve henüz bir orta yolun bulunmadığı öğrenildi. Ali Koç'un kurumsal yapıdan sorumlu olan Karaçam'ın görevini değiştirecek.

Koç'un yönetim içinde en güvendiği isim olan Semih Özsoy'un ise görevine devam etmesi bekleniyor. Ali Koç, en kısa sürede yönetim içindeki bu operasyonu bitirmeyi planlıyor.