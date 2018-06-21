Ali Koç'a küfreden Yetkiner kovuldu

5 Haziran Salı günü yapılan altyapı seçmelerinde Fenerbahçe scout ekibinden Müjdat Yetkiner velilerin ve çocukların bulunduğu ortamda yeni başkan Ali Koç'a ağıza alınmayacak küfürler etti. Bu sırada orada bulunan 2 yönetici de Müjdat Yetkiner'in sözlerini duyup, olaydan Ali Koç'u haberdar ettiler.

ALİ KOÇ YETKİNER'İ KOVDU

Akşam'ın haberine göre, Ali Koç, ertesi gün bizzat Müjdat Yetkiner'i arayarak, "Pılını pırtını toplayıp, tesisleri terk et" diye talimat verdi. Yetkiner'in cevabı ise "Zaten bırakacaktım. Sorun değil" şeklinde oldu.

Yetkiner, ekip arkadaşları Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'ı da alarak seçimi kaybeden Aziz Yıldırım'ın evine ziyarete gittiler. Yıldırım'la olup bitenleri paylaşan 3 antrenör, "Biz görevi bırakacağız" dediler. Yıldırım da, "Siz bilirsiniz" diyerek onları uğurladı. Müjdat Yetkiner bu şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Ancak daha sonra yönetimle görüşen Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş göreve devam etti.

KÜFÜR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İŞ akdinin feshedildiğini Müjdat Yetkiner'e Kadıköy 4. Noterliği aracılığıyla ulaştırıldı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş Vekili Av. Sevra Kulaksız tarafından imza edilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Tesislerde personel önünde, orada bulunan sporcu velileri, spor okulları yetkilileri ile tartıştığınız, bu sırada görev tanımınıza uymayacak kabalıkta konuştuğunuz tespit edilmiştir. Velilerin duyacağı şekilde Başkan ve yöneticilere sinkaflı kelimeler sarf ettiğiniz bilgisi 5 Haziran akşamı sözlü olarak iletilmiştir. Araştırmada ve tanıkların ifadesinde bahsi geçen eylemlerde bulunduğunuz tespit edilmiştir. Bu nedenle iş akdiniz 11 Haziran itibariyle 4857 sayılı kanunun 25.ll Maddesi b, d ve e bentlerince haklı sebeplerle feshedilmiştir."