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Ali Koç'a seslenen taraftara polis müdahale etti

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından bir taraftar Ali Koç'a "Başkanım yine takım otobüsle mi dönecek?" diye seslendi. Taraftara polis müdahale etti.

Ali Koç'a seslenen taraftara polis müdahale etti
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarsını 17. sırada tamamladı. Bu kötü tablo sarı-laicvertli taraftarların da moralini bozdu.

"BAŞKANIM OTOBÜSLE Mİ DÖNECEKLER?"

Fenerbahçe son olarak Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından stadyumdan ayrılan Başkan Ali Koç'a, bir taraftar "Başkanım yine takım otobüsle mi dönecek?" diye soru sordu. 

Ali Koç'a seslenen taraftara polis müdahale etti - VİDEO

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ali Koç soruyu duymazdan gelirken, orada bulunan polis ekipleri hemen taraftara müdahal etti ve bölgeden uzaklaştırdı.

Daha önce Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Bunun üzerine soyunma odasına inen Ali Koç, takıma ceza vermiş ve Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceklerini söylemişti.

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