Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarsını 17. sırada tamamladı. Bu kötü tablo sarı-laicvertli taraftarların da moralini bozdu.
"BAŞKANIM OTOBÜSLE Mİ DÖNECEKLER?"
Fenerbahçe son olarak Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından stadyumdan ayrılan Başkan Ali Koç'a, bir taraftar "Başkanım yine takım otobüsle mi dönecek?" diye soru sordu.
Ali Koç'a seslenen taraftara polis müdahale etti - VİDEO
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Ali Koç soruyu duymazdan gelirken, orada bulunan polis ekipleri hemen taraftara müdahal etti ve bölgeden uzaklaştırdı.
Daha önce Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Bunun üzerine soyunma odasına inen Ali Koç, takıma ceza vermiş ve Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceklerini söylemişti.