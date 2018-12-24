Ali Koç'a seslenen taraftara polis müdahale etti

Ali Koç'tan muhabire: Çok saçma bir soru

16 yaşında bir Süper Lig maçına çıkarak Galatasaray tarihine geçen Mustafa Kapı, o anlarda neler yaşadığını anlattı.

Beşiktaş'ın devre arası transfer planlaması netleşiyor. Bir golcü bir de stoper alacak olan siyah-beyazlılar, Love, Larin ve Tolgay Arslan'la yollarını ayıracak.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maçın öncesinde bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarılan Serdar Aziz, eşiyle birlikte Maldivler'e tatile gitti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Biz şeklen buradayız, ruhen değil. Ruhen olmadığımız bu yerde şeklen de olmayacağız." dedi.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından bir taraftar Ali Koç'a "Başkanım yine takım otobüsle mi dönecek?" diye seslendi. Taraftara polis müdahale etti.

1 Ali Koç: Ligin DNA'sını bildiği için Ersun Yanal'ı getirdik Ali Koç, Ersun Yanal'la ilgili görüşünün nasıl değiştiğini anlattı. Koç, "Ligi tanıyan yerli bir hocanın daha iyi olacağını düşündüğüm için Yanal'da karar kıldım" dedi.

2 Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi miydi" şeklindeki sorusuna "Yok. F.Bahçe tarihi olan bir kulüptür. Bulunduğu durum insanları aldatmasın" diyerek cevap verdi.

3 F.Bahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların son durumu Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık imza atan Ersun Yanal, devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

4 Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakibi ise Boluspor oldu.

5 Comolli aforoz edildi Cocu dahil yapılan bütün transferlerin imza töreninde masada olan Comolli, Ersun Yanal'ın yanında yer almadı. Toplantı boyunca Fransız futbol adamının yüzünün asık olduğu görüldü.

6 Ersun Yanal Comolli'nin önerdiği futbolcuyu reddetti Ersun Yanal'a Real Betis'te forma giyen Antonio Sanabria'yı öneren sportif direktör Comolli, 57 yaşındaki teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.

7 Futbolda 3 kural değişiyor FIFA, aut atışı, oyuncu değişikliği ve kırmızı kart kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni kurallar ilk defa Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda denendi.

8 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ersun Yanal açıklaması Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ersun Yanal'a 12 milyon Lira tazminat ödediklerini ve Ünal Karaman'ın bu parayı kazanabilmesi için 10 sene çalışması gerektiğini söyledi.

9 Mustafa Kapı Galatasaray tarihine geçti Sivasspor maçında oyuna giren 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Emre Belözoğlu'nun rekorunu kırarak, Galatasaray tarihinin bir lig maçında forma giyen en genç futbolcusu oldu.