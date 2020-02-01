Ali Koç'a Trabzon'da sert tepki

Spor Toto Süper Lig’in 20. Haftasının en çok merak edilen maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için Trabzon’a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç büyük tepkiyle karşılandı.

Maçı yerinde takip etmek için stada gelen Koç, Trabzonspor taraftarlarının büyük tepkisini çekti

Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için de kente gelen Koç, bordo mavili taraftarların büyük sempatisiyle karşılanmış, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirmişti.

KÜFÜR ETTİLER

Ancak bu akşam, stada gelen Koç’a, geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor için yaptığı açıklamalardan dolayı sert tepki geldi.

Yerel basında çıkan görüntülere göre, Bazı taraftarlar Ali Koç’un üzerine yürümeye çalışırken bazı taraftarlar ise küfretti.

Trabzonsporlular Ali Koç'a tepki gösterdi İZLE