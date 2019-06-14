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Ali Koç'la Emre Belözoğlu transfer görüşmesinde

Emre Belözoğlu, Ali Koç ile bir araya geldi. Taraflar, transfer konusundaki son detayları görüşüyor.

| Haber Merkezi
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Ali Koç'la Emre Belözoğlu transfer görüşmesinde

Emre Belözoğlu, Ali Koç ile bir araya geldi. Taraflar, transfer konusundaki son detayları görüşüyor. 

Detaylar gelecek...

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