Ali Koç'la Emre Belözoğlu transfer görüşmesinde

1Burak Yılmaz Lecce'nin tekfini reddetti
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın, İtalya Serie A takımlarından Lecce'nin teklifini "Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek geri çevirdiği öğrenildi.
2Fenerbahçe Alex'e jübile yapıyor
Fenerbahçe yönetimi, Alex için jübile maçı organize etme kararı aldı. Karşılaşmadan elde edilecek olan gelir ise Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.
4Galatasaray Banega transferinde sona yaklaştı
Galatasaray, Ever Banega için Sevilla'ya 5 miyon euro teklif etti. İspanyol ekibi ise 6 milyon euro istiyor. Aradaki 1 milyon euroluk farkta anlaşma sağlanırsa, transfer kısa süre içerisinde bitecek.
5G.Saray'ın kutlama videosunda trafik kazası
Twitter hesabından bir kutlama videosu yayınlayan Galatasaray, sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü yayınlanan videoda Beylikdüzü'nde yaşanan bir trafik kazasının görüntüleri de yer aldı.
6Galatasaray Muriç için yeni teklif götürdü
Galatasaray, Kosovalı golcü Vedat Muriç için Ç.Rizespor'a 3 milyon euroluk teklifte bulundu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'den de yeni bir atak gelmesi bekleniyor.
9Babel'in yeni imajı
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Ryan Babel, transfer öncesi saçını pembeye boyattı.
10Abdullah Avcı, yönetimden kaleci istedi
Tolga Zengin'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetimden kaleci transferi istedi. Avcı'nın listesinde Gökhan Akkan, Ertaç Özbir ve Alperen Uysal var.
1Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer dönemi başlamadan önce sevgilisi Tuğba Coşkun’la tatile çıktı. İkili, sabah sporu yaparken Bodrum'da görüntülendi.
2Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı
Uzun süredir Valbuena'nın yerini doldurmak için oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı.
3NBA'de şampiyon Toronto Raptors
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihininde ilk kez şampiyon oldu.
4Galatasaray Banega transferinde sona yaklaştı
Galatasaray, Ever Banega için Sevilla'ya 5 miyon euro teklif etti. İspanyol ekibi ise 6 milyon euro istiyor. Aradaki 1 milyon euroluk farkta anlaşma sağlanırsa, transfer kısa süre içerisinde bitecek.
5Diagne Al Shabab'a transfer oluyor
Galatasaray yönetimi, gol kralı olmasına rağmen beklentileri tam olarak karşılayamayan Diagne'yi satma kararı aldı. Al Shabab kulübünün Senegalli forvet için 13 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
6G.Saray'ın kutlama videosunda trafik kazası
Twitter hesabından bir kutlama videosu yayınlayan Galatasaray, sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü yayınlanan videoda Beylikdüzü'nde yaşanan bir trafik kazasının görüntüleri de yer aldı.
7Babel'in yeni imajı
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Ryan Babel, transfer öncesi saçını pembeye boyattı.
9Abdullah Avcı, yönetimden kaleci istedi
Tolga Zengin'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetimden kaleci transferi istedi. Avcı'nın listesinde Gökhan Akkan, Ertaç Özbir ve Alperen Uysal var.