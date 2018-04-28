Ali Koç'la tokalaştırılan Aziz Yıldırım'ın tepkisi

Fenerbahçe'nin aylık divan kurulu toplantısına Aziz Yıldırım'ın sözleri damga vurdu. Vefa Küçük'ün ısrarları üzerine kürsüde Ali Koç'la tokalaşan Aziz Yıldırım, Koç'un elini sıkmadan önce Küçük'e sitem etti.

"BOŞ İŞLER YAPIYORSUN"

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, uzun yıllardır bir araya gelmeyen Aziz Yıldırım'la Ali Koç'u barıştırmak için kürsüye davet etti. Yıldırım, kürsüde tokalaşsa da Küçük'ün bu davetine tepki gösterdi.

Ali Koç ile tokalaştırılan Aziz Yıldırım'ın tepkisi - İZLE

Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e, "Ne gereksiz işlerle uğraşıyorsun, boş işler yapıyorsun, bugün başkanlık seçimi yok, senin seçimin var, seçimini yap. Senin rakibin gelsin onunla tokalaş" dedi.

"F.BAHÇE'NİN KAPISINDA BEKÇİ OLURUM"

Ardından Ali Koç ile bir araya gelen Aziz Yıldırım: "Ali bey ile beraber 6 yıl çalıştım Benim tek isteğim vardı; Yargıtay'dan da beraat etmek. Benim başkanlıkla ilgili bir sıkıntım yok. Aziz Yıldırım, Yargıtay kararıyla beraat edecek. Benim tek düşüncem bu. Fenerbahçe beraat edecek, üzerimizdeki kara leke kalkacak. Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım, benim başkanlıkla, koltukla ilgili bir sıkıntım yok" dedi.

Ali Koç: "Sayın başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın ardından konuşma yapmaya gerek yok. Bunun üstüne konuşma olmaz" ifadelerini kullandı.