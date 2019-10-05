Ali Koç'la Volkan Demirel maçın kritiğini yaptı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 15 maç sonra kaybetti.

ALİ KOÇ'UN SİNİRLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Zorlu mücadele esnasında ise dikkat çeken kareler ekrana yansıdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yardımcı antrenör Volkan Demirel sık sık maçın kritiğini yaptı.

Kaçan pozisyonlar, tartışmalı kararlar sonrası son derece kızgın görünen Başkan Koç'un, Volkan'a bir şeyler anlattığı görüldü.

Futbolu bırakarak Ersun Yanal'ın ekibine katılan Volkan Demirel, henüz lisansı olmadığı için kulübede yer alamıyor.

Deneyimli futbol adamı, dün akşam oynanan maçı locada seyretti.