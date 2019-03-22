Ali Koç'tan 50 milyon TL'lik bağış

Maddi olarak zor durumda olan sarı-lacivertli ekibi düzlüğe çıkarmak için bağış kampanyası başlatacağını açıklayan Ali Koç, ilk hamleyi kendisi yapacak. Koç'un Fenerbahçe'ye 50 milyon TL yardım yapacağı belirtildi.

Başkanlık seçimi sırasında kulübe hem cebimden para hibe edeceğini hem de bulacağı sponsorlarla kulübün borçlarını ödeyeceğini ifade eden Koç, çalışmalara devam ediyor.

Daha önce kulübün kasasına 50 milyon TL koyan, kendi şirketlerini sarı-lacivertli ekibe sponsor yaparak ek kaynak yaratan Başkan Ali Koç, nisan ayının ilk haftasında 'Fener ol' projesini hayata geçiriyor.

İLK BAĞIŞ KOÇ'TAN

Eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in de etkin rol oynayacağı kampanyada mayıs ayına kadar 60 milyon euro(yaklaşık 350 milyon TL) gelir bekleniyor.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in haberine göre, Ali Koç, 'Fener ol' projesine 50 milyon TL'lik katkı sağlayarak camianın önde gelen isimlerini teşvik edecek.

Serdar Ali Çelikler'in Haber Türk gazetesindeki yazısı şu şekilde:

"Ali Koç bu kampanyaya 50 milyon TL verecek. Bu kampanya bir fon oluşturmak ve FFP'ye de kaynak yaratmak açısından da önemli elbette ama bence bu kampanyanın bir amacı da "Hadi bakalım, görelim Fenerliliğinizi" mesajını da içeriyor olması.

Ali Koç'a destek verenler kadar, muhalif olanların da Fenerbahçe için ellerini ne kadar cebe atacaklarını ölçecek bir kampanya da olacak aynı zamanda. İsim vermek istemiyorum ama Fenerbahçe taraftarları "Hadi bakalım filanca bey, hadi bakalım falanca başkan görelim Fenerliliğinizi" diyecektir. Kongre üyeleri ve taraftarlar için bir anlamda "Fener için ne yaptın imajı" da oluşturacak bu kampanya."

