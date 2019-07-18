Ali Koç'tan Allahyar'a: Bu isimle kimse sana küfredemez

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve sezonun ilk antrenmanını tamamlayan Fenerbahçe, bugün yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. İkinci kamp öncesinde formalarını futbolcuları ve yeni transferler ile tanıtılan geceye Başkan Ali Koç'un esprileri damgasını vurdu.

Esprilerin hedefinde ise Fenerbahçe'nin İranlı forveti Allahyar Sayyedmanesh vardı.

"BU İSİMLE KİMSE SANA KÜFREDEMEZ"

Fenerbahçe'nin İranlı genç yeteneği Allahyar konusunda espriler yapan Başkan Koç Allahyar'ın performansından çok ismi nedeniyle hiçbir stadda küfür ve kötü muamele ile karşı karşıya kalmayacağına eminim dedi.

Başkan "Allahyar'ı unutmadım. İsmini zikrederken dikkatli olmak lazım. (Gülerek) Eminim hiçbir stadyumda küfür yemeyecek, bunu size garanti edebilirim. (Gülerek) Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Allahyar isminden dolayı küfür yemeyecek VİDEO