Ali Koç'tan Amerikan taktiği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, televizyon yayınları ile üyelerle buluşmalar öncesi ekibiyle prova yaptığı, kendisine ters, zor ve hatta sinir bozucu sorular yöneltilmesini istediği öğrenildi.

Genelde ABD başkanlarının uyguladığı bu yöntem Koç’un kameralar önünde, özellikle de canlı yayınlarda ciddi bir hata yapmasının önüne geçti, performansını üst seviyeye çekti.

ZOR VE TERS SORULAR SORDURDU

Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı Ali Koç’un seçim çalışmaları sırasında dersini kusursuz çalıştığı, her ayrıntıya önemle yaklaştığı ortaya çıktı. Koç'un olağan genel kurul stratejileri içinde en dikkat çeken detaylardan biri ise küçük gruplar halinde üyelerle yaptığı toplantılar olmuştu.

Kürsüde üyelerden gelen sorulara net cevaplar veren Ali Koç'un buralardaki performansı ve cevapları tüm Fenerbahçeliler ile kamuoyundan takdir toplamıştı. Koç, başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Alex de Souza olmak üzere benzeri birçok kişi ve konuyla ilgili yöneltilen zor sorulara çok rahat cevaplar vermeyi başarmıştı. Bu performansın arkasında ise ciddi bir ekip çalışmasının bulunduğu öğrenildi.

Koç, bu sohbet ve soru cevaplardan önce kendi ekibiyle benzer sohbetler gerçekleştirdi ve provalar yaptı. Kendisine en zor soruların sorulmasını istedi. Ters, zor ve hatta kendisini sinirlendirebilecek tarzdaki her türlü soru ve tutum karşısında Koç kendini test etti, kamuoyunun önüne hazırlıklı çıkmak istedi.

Genelde ABD başkanlarının seçim çalışmalarında uyguladığı bu yöntem Koç’un kameralar önünde, özellikle de canlı yayınlarda ciddi bir hata yapmasının önüne geçti. Hiçbir konuda ters düşmeyen ve kusursuza yakın bir performans sergileyen Fenerbahçe başkanının, detaylı hazırlığını seçimleri kazanmasında önemli rol oynadı.