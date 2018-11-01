Ali Koç'tan Ayew'e: Sen yıldızsın bu maçta kendini göster

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olacak.

Ezeli derbiye, çıkış maçı gözüyle bakan ve özel bir ilgi gösteren Ali Koç, futbolcularından bu mücadelede inisiyatif almalarını bekliyor.

AYEW'LE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Andre Ayew ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Koç, yıldız oyuncuya daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade edip, Galatasaray maçıyla birlikte kendisinden beklenen performansı vermesini istedi.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ MAÇ KENDİNİ GÖSTERMELİSİN

Koç, "Sen bu takımın yıldızlarından birisin. Galatasaray maçı bu camia için en büyük maç. Artık kendini gösterme zamanın geldi. Daha fazla mücadele et, daha fazla sorumluluk al. Bu takımın sana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.