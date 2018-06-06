Ali Koç'tan Aziz Yıldırım: Veda konuşması yap

Fenerbahçe'de seçimin yakınları sürüyor...

20 yıllık başkanlık koltuğunu büyük bir fark yiyerek Ali Koç'a kaptıran Aziz Yıldırım, kongre bitmeden stattan ayrılmıştı.

Ali Koç'un stattan ayrılmaya hazırlanan Yıldırım'ın yanına giderek bir veda konuşması yapmasını istediği öğrenildi.

SEN EFSANESİN

Koç, Yıldırım’a “Başkan veda konuşması yapmadan gitme. Sen bu kulübün efsanesisin. Sen olmasan ben olmazdım. Bu stat olmazdı. Kırgınlık, kızgınlık yok” sözlerini kullandı.

BENİ İSTEMİYORLAR

Yıldırım ise “Gerek yok. Zaten beni istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım” diyerek stadı terk etti.

Koç burada, “Bir hakkım varsa helal olsun” dedi. Yıldırım “Benim de helal olsun” derken iki tarafta biten seçim hakkında birbirleri aleyhine konuşmama konusunda da mutabık kaldı.

Bu arada Aziz Yıldırım cephesinden seçime herhangi bir itiraz yapılmayacak.