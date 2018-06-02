Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Topunuz gelin

Fenerbahçe'nin tarihi kongresine Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında yaşanan gerginlikler damga vurdu.

AZİZ YILDIRIM'A BAĞIRDI

Ali Koç, "İstediğimiz noktaya geldik, ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum, televizyona çıkalım diyordum, kavga etmek istiyorsanız buyrun edelim. FB TV'ye çıkalım dedim, bir tek buna cevap vermediniz. Ne oldu da şimdi kükrüyorsunuz? O kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki ben üzlüyorum." şeklinde konuştu.

Ali Koç: Topunuz gelin VİDEO





Kulüpteki üyelerin aidatlarının ödenmesini konusunda konuşan Ali Koç, "Sayın Başkan, üyelerin aidatını ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Ben sadece karımın, kayın validemin aidatlarını ödüyorum. Neyiniz varsa getirin, topunuz gelin." ifadelerini kullandı.