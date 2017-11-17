Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın yöneticisine teklif

Fenerbahçe'de Mayıs 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Ali Koç, yönetim kurulunu şekillendirmeye başladı.

Kulübün önde gelen isimleri ile görüşmeler yapan Koç’un, hali hazırda Aziz Yıldırım yönetiminde görev alan Ömer Temelli’ye bir teklifte bulunduğu belirtildi.

AZİZ YILDIRIM YÖNETİMİNDE YER ALMAYACAK

Ömer Temelli’nin Ali Koç’tan gelen teklife henüz bir cevap vermediği de vurgulandı. Tecrübeli yöneticinin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın yeni oluşturacağı yönetimde yer almayı düşünmediği de öğrenildi.

KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Ömer Temelli’nin başkan adaylığı konusunda henüz net kararını vermediği, aday olmaması halinde Koç’un teklifine ‘Evet’ diyeceği kulislerde konuşuluyor.

Deneyimli ismin bir süredir Başkan Aziz Yıldırım’la arasının açık olduğu, kulübe fazla uğramadığı da öğrenildi.

Koç’un geçtiğimiz ay 1907 Fenerbahçeliler Derneği’nde düzenlendiği geceye Fenerbahçe Yönetimi’nden sadece derneğe üye olan Murat Özaydınlı ve Ömer Temelli katılmıştı.