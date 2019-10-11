Ali Koç'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

"ALLAH ASKERLERİMİZE GÜÇ VERSİN"

Ali Koç, şu an ülkedeki en önemli gündem maddesinin Barış Pınarı Harekatı olduğunu belirterek, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu operasyon sonuçlanır. Operasyonun önemini hepimiz biliyoruz. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü olarak milli maça ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Koç, şunları kaydetti: "Bu operasyon devam ederken belki de Mehmetçik'e, Arnavutluk ve Fransa maçlarında alacağımız iyi sonuçlar moral kaynağı olacaktır. Arnavutluk karşısında alacağımız galibiyetle belki de Avrupa Şampiyonası gitme şanını yüzde 90'a çıkartabiliriz. Ülker Stadı'nda yaklaşık 5 yıldır milli maç oynanmıyor. Taraftarlarımız lütfen takım formaları ile stada gelmesin. Bütün takım taraftarlarına söylüyorum. Arzu edenler stadımızın altından bulunan mağazamızdan alabilirler."

"MİLLİ TAKIM'IN İSTANBUL'A DÖNMESİ DOĞRU"

A Milli Futbol Takımı'nın uzun bir süre İstanbul'da maç oynamadığını hatırlatarak, "A Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'a dönmesi gerekiyordu ve döndü. Federasyon yöneticilerin ayrılma kararı doğruydu. Bazı olaylar yaşanmıştı. Şu an her anlamda birlik ve beraberlik zamanı. Bizim de futbol dünyası olarak devletimize verebileceğimiz en önemli katkı, buradan milyonları sevindirecek bir sonuç almak. Lütfen stadı doldurup milli takımı destekleyelim. Maçın içinde iyi bir sonucun ardından da takımlarımız adına değil, A Milli Futbol Takımı adına tezahüratta bulunalım." değerlendirmesinde bulundu.