Ali Koç'tan Benfica değerlendirmesi

Sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, FBTV'de "Camiaya Sesleniş" programında birbirinden önemli açıklamalar yaparken, Benfica maçını da değerlendirdi.

"DEPLASMANDAN AVANTAJLI DÖNMELİYİZ"

Benfica'nın zor bir takım olduğunu ifade eden Koç, "En zor kurayı çektik. Bu seviyede oynayacaksak her türlü takıma hazır olmak lazım. Bu camianın şansı bir türlü dönecek. Soldado, Aatıf ameliyat oldu. Bu taraftar Benfica'yı buradan çıkartmaz. Yeter ki oradan iyi dönelim. Diğer takımlar çok daha Benfica'ya göre kolay.



Fenerbahçe'de yeniden bir Fenerbahçe, coşkumuzla, hırsımızla, Benfica ile de baş eder, içinde bulunduğu durumla da baş edecektir. Hep beraber omuz omuza vereceğiz, ben ve arkadaşlarımla beraber. Helvayı yapacak malzeme bizde fazlasıyla var. Hep beraber taşları koya koya yapacağız." ifadelerini kullandı.