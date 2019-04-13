Ali Koç'tan derbide galibiyet sözü

Geçtiğimiz gün vefat eden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'ya, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda veda töreni düzenlendi.

ALİ KOÇ DERBİ İÇİN SÖZ VERDİ

Bartu'ya veda töreninde konuşan Başkan Ali Koç, yarın oynanacak Galatasaray derbisini efsane isim için kazanacaklarını söyledi.

Ali Koç: Bu çocuklar derbiyi senin için kazanacak - İZLE

Koç, "Keşke derbiyi beraber, omuz omuza izleseydik. Bugün kendisini uğurlamak için burdayız. Büyük Fenerbahçeli gözün arkada kalmasın, yarın burada 50 bin Fenerbahçeli olacak. Bu çocuklar, bu taraftar yarınki derbi maçını senin oynayacak ve kazanacak." şeklinde konuştu.