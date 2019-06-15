Ali Koç'tan Ersun Yanal'a tekne esprisi

Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarmak için başlattığı Fener Ol kampanyası kapsamında dün gece bir yardım organizasyonu düzenlendi. Yardım gecesinde Ali Koç'un tekne esprisi çok konuşuldu.

HOCAM TEKNEYE Mİ?

Programın sunucusu Tuğba Dural'ın, "Ersun Hoca'nın uçağı var, tatile çıkacağı için aramızdan ayrılacak birazdan" demesi üzerine Ali Koç,"Hocam nereye, toplantı yok mu yarın. Nereye, tekneye mi?" diye espri yapması herkesi güldürdü.

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Hocam nereye tekneye mi? - VİDEO

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de çalıştığı bir önceki dönemde kız arkadaşlarıyla sık sık teknede tatile çıkması gündeme gelmişti. Hatta bu durumun Yanal'ın, dönemin Başkanı Aziz Yıldırım ile arasının açılmasına neden olduğu iddiları ortaya atılmıştı.