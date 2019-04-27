Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Yaptığını tasvip etmiyorum

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelerin konuşmalarının ardından bir kez daha kürsüye gelen Ali Koç, yöneltilen soruları yanıtladı.

G.SARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETTİK DEMİŞTİ

Sarı-laicvertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray mücadelesinin ardından "Bu maçlarda Fenerbahçe'nin yaptığı mücadele ortadadır. Arma mücadelesinde her isteyenin buradan istediği puanı alıp gitmesi zordur. Bugün bir kez daha bunu ortaya koyduk. Her ne olursa olsun bugün belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik. Önemli bir puandı." açıklamasında bulunmuştu. Yanal'ın bu sözlerinde Fenerbahçe camiasından eleştiri gelmişdi. Konuyla ilgli Ali Koç da açıklama yaptı.

ALİ KOÇ'TAN ELEŞTİRİ GELDİ

Ersun Yanal'ın derbiden sonra yaptığı açıklamalara yönelik bir üyenin eleştirisine değinen Koç, "Eleştirinize aynen katılıyorum. Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum. Kabul edilemez. Hatta şaşırdım. Bizi sadece biz ilgilendiririz." ifadelerini kullandı.